Caserta: denunciato allevatore di bufale che scaricava acque reflue direttamente in fiume (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare dell’allevamento non è risultato neanche in possesso della prevista comunicazione al Sindaco per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Deiezioni animali che la normativa vigente stabilisce trattarsi di rifiuti speciali non pericolosi per l’elevato carico inquinante di azoto da essi posseduto e capaci di provocare, se non gestiti correttamente, l’inquinamento delle acque superficiali. I militari hanno proceduto al sequestro giudiziario del sistema di convogliamento delle acque reflue ivi abusivamente realizzato in spregio alla normativa ambientale, di quella urbanistica e di quella paesaggistica. Il titolare dell’allevamento P.A. è stato, inoltre, denunciato in stato di libertà per il reato di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento in difetto della prevista Comunicazione al Sindaco. Il sequestro è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. (Ren)