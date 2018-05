Avellino: Borrelli (Verdi), minorenni violenti scatenati in tutta la Campania

- "Uno studente di Avellino colpisce con un pugno un professore e poi va tranquillamente in aula, un ragazzino tenta una rapina ai danni di un vigilante a Pianura e lo ferisce gravemente, un dodicenne del Vomero, armato di pistola, prova a rubare bibite e merendine in un supermercato...In poche ore, tre episodi gravissimi alimentano la preoccupazione sulla violenza dilagante tra giovani e giovanissimi contro la quale servono interventi immediati che non possono essere basati solo sulla prevenzione, ma anche e soprattutto sulla repressione". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione politiche sociali, ribadendo la richiesta "di una modifica legislativa che permetta l'allontanamento dei minorenni coinvolti in episodi del genere dalle famiglie d'origine, specie se si tratta di famiglie che vivono nell'illegalità". "Anche dal Consiglio superiore della Magistratura sono arrivate richieste in tal senso e il nuovo Parlamento deve andare in questa direzione anche perché il fenomeno della violenza dilagante tra i giovanissimi è ormai nazionale e trasversale e colpisce tutte le fasce sociali" ha aggiunto Borrelli per il quale "l'unica cosa che non bisogna fare è quella di continuare a sottovalutare il problema".(Ren)