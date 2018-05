Viabilità: Beneduce (FI), soluzione per Costiera Sorrentina-Amalfitana ferma in Giunta Regionale (2)

- "La soluzione che cercano gli amministratori locali è indicata nella L.R.85/87 – ha aggiunto la consigliera – il punto è che a distanza di anni si sono succeduti una seri di interventi con costi altissimi che non solo non hanno decongestionato il traffico ma hanno creato dei seri problemi ambientali, mi riferisco alle gallerie Varano e Privati ". "Ultima in ordine di tempo, inaugurata circa tre anni fa, è la galleria di Pozzano che ha contribuito ancora di più a ingolfare il traffico a Vico Equense perché interdetta ai mezzi pesanti che passano appunto per il centro cittadino". "Le Gallerie presentano problemi tecnici ab origine, tant'è che alle prime piogge isolano l'intera costiera". "Ben venga quindi un tavolo interistituzionale sulla questione viabilità Costiera Sorrentina – Amalfitana – ha concluso Beneduce – un momento per ripartire dal PUT che a distanza di oltre 30 anni è stato applicato solo in parte". (Ren)