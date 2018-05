Caserta: controlli in tutta la provincia su inquinamento prodotto da autofficine e carrozzerie

- Operazione di controllo straordinario del territorio in provincia di Caserta, nell’area di Castel Volturno e comuni limitrofi, disposta dall’Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio. Al fine di verificare il rispetto della normativa in materia ambientale, sono stati effettuati controlli presso 6 attività imprenditoriali e commerciali del comprensorio ed è stato attuato un mirato servizio congiunto di pattugliamento del territorio. All’esito dei controlli, 5 sono state le aziende sequestrate, operanti nel settore dell’autofficine e carrozzerie, 32 le persone identificate di cui 11 denunciate all’Autorità Giudiziaria. Sono state contestate violazioni amministrative per circa 120.000 euro. 9 veicoli controllati e 1 mezzo pesante sequestrato per trasporto abusivo di rifiuti, anche pericolosi, prevalentemente costituiti da elettrodomestici. In particolare, in località Ischitella è stata sequestrata un’area di circa 1000 mq adibita a deposito illecito di carrozzerie e componenti meccanici di autovetture, (circa 100m3 di materiali sequestrato), destinati verosimilmente al mercato estero. (segue) (Ren)