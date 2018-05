Terzo settore: Fondazione Con il Sud promuove "Housing Sociale" con 4 mln di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serietà dell'emergenza abitativa è dimostrata anche dall'aumento del numero dei 'senza tetto', tra cui si registra un sensibile aumento dei giovani e delle famiglie con bambini. Sono in crescita le richieste di alloggi a canone ridotto, con liste di attesa municipali che contano circa 650mila persone. Gli interventi dovranno essere in grado di attivare anche percorsi di accompagnamento e di sostegno all'autonomia socio-economica delle persone accolte, garantendo, alla fine del percorso di presa in carico, l'individuazione di un alloggio stabile per i destinatari, anche attraverso la promozione di meccanismi di intermediazione immobiliare sociale. Inoltre, i progetti dovranno privilegiare almeno una delle seguenti azioni: sperimentare processi di scambio e supporto reciproco attraverso meccanismi di solidarietà sociale tra i destinatari coinvolti e con la comunità locale (supporto nella gestione dei figli, portierato sociale, condominio solidale, ecc.). (segue) (Ren)