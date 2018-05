Biancofiore: Zinzi (Fi), più rispetto per il Sud. Forza Italia ha bisogno di rinnovamento

- "Il Sud è pieno di gente onesta e di grandi lavoratori che meritano rispetto e considerazione. Il commento di Michaela Biancofiore – secondo la quale il voto a luglio consegnerebbe la vittoria ai 5 stelle perché 'al Sud non si possono permettere le vacanze' - è intollerabile, ancora di più perché proviene da una deputata della Repubblica tra l'altro eletta nel 2008 nel collegio di Campania 2. Allora probabilmente non la pensava così? Da Forza Italia i cittadini attendono e chiedono un rinnovamento, non cliché e falsi luoghi comuni. Così, oltre ad offendere un popolo intero si acuisce il distacco tra i cittadini e la politica. E questo chi occupa un ruolo istituzionale dovrebbe saperlo". Così il consigliere regionale campano Gianpiero Zinzi commentando le dichiarazioni rilasciate dalla deputata Michaela Biancofiore nel corso della trasmissione 'L'Aria che tira'.(Ren)