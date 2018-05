Campania: Borrelli (Verdi), dichiarazioni Biancofiore sui meridionali inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Biancofiore sull'impossibilità dei meridionali a pagarsi le vacanze sono piene di qualunquismo razzista e risultano ancor più inaccettabili se si pensa che, in una delle precedenti legislature, è stata eletta proprio in Campania". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker de La radiazza di RadioMarte, Gianni Simioli, per i quali "è assurdo che, a distanza di 24 ore, la Deputata di Forza Italia non abbia sentito la necessità di chiedere scusa per quelle parole prive di senso". "Fa piacere che anche rappresentanti del suo stesso partito stiano stigmatizzando quell'intervento" ha aggiunto Borrelli per il quale "quel che è successo deve essere un monito per il futuro quando bisogna preparare le liste lasciando fuori chi, con parole e azioni, dimostra di odiare la nostra regione".(Ren)