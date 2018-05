Viabilità: Beneduce (FI), soluzione per Costiera Sorrentina-Amalfitana ferma in Giunta Regionale

- "Trovo alquanto singolare chiedere ai cittadini un parere per trovare una soluzione al problema della viabilità sui tratti di percorrenza e nelle città della Costiera Sorrentina-Amalfitana" – è il commento di Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Ambiente alla notizia diffusa a mezzo stampa della richiesta, su pagina facebook, da parte di alcuni sindaci di un parere ai cittadini per trovare una soluzione al problema traffico. "Nel 2013 è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno a mia iniziativa che impegnava la Giunta Regionale a realizzare quella parte del PUT che prevede la realizzazione della strada dorsale Sorrentina" – ha sottolineato la consigliera. "A più riprese, nelle relazioni al DEFR e in altri documenti programmatici, in questa legislatura, ho chiesto la verifica di fattibilità da parte della Giunta Regionale di una strada alternativa e sostenibile che tutelasse ambiente e territorio". (segue) (Ren)