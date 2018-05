Giornalisti: Movimento Unitario, rientriamo nella Fnsi per proseguire le nostre battaglie nell'unità sindacale (2)

- "Non si capiscono pertanto - sottolinea il Movimento Unitario Giornalisti -i riferimenti ai 'pacchetti di tessere' apparsi su alcune testate, relativamente alla ricostruzione della presentazione del tesseramento degli aderenti Mug al Sugc (dettati presumibilmente dalle prossime scadenze congressuali che dovranno in ogni caso garantire anche in Campania la partecipazione alla vita democratica dell’organizzazione di tutte le anime della categoria, senza poco eleganti arroccamenti). Quando un’organizzazione confluisce in un’altra, se essa è un’entità reale, è evidente che si tratta di un percorso collettivo e non di singoli e, normalmente, si tende ad affidare ai dirigenti della stessa organizzazione (in questo caso una delegazione guidata dal Presidente del Mug Domenico Falco) il compito di sbrigare i necessari adempimenti, nella più totale consapevolezza e trasparenza. Non a caso in queste ore continuano ad arrivare le conferme dei singoli nuovi iscritti Mug alla segreteria del Sugc, così come richiesto dal segretario regionale Claudio Silvestri". "In conclusione, nessuna Opa sul sindacato, ma l’adesione all’appello di vari autorevoli dirigenti della Fnsi (tra i quali, appunto, il segretario aggiunto Carlo Parisi), che in più occasioni hanno ricordato agli iscritti del Mug che la Federazione resta la casa di tutti i giornalisti, compresi autonomi precari e free lance. L’auspicio è che dalla Fnsi parta un segnale di conferma della “voglia di unità”, magari fornendo un contributo alla ricostruzione della storia del movimento sindacale campano successiva al drammatico scioglimento dell’Assostampa. Un gesto che confermerebbe il fatto che, benché sia un’associazione di diritto privato, il sindacato non è proprietà privata di nessuno, ma, appunto, la casa di tutti i giornalisti", conclude la nota del direttivo del Mug. (Ren)