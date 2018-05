Governo: Laboccetta (Polo sud), Mattarella non si è comportato da arbitro imparziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Presidente Mattarella non è stato un arbitro imparziale. Si è ispirato durante il suo arbitraggio a quei suoi 'colleghi' che spesso hanno favorito la Juventus. Evidentemente qualcuno nella Federazione europea ha posto un pesante veto nei confronti di Matteo Salvini, e Mattarella ha seguito pedissequamente l'indicazione franco tedesca. Ma il campionato, per fortuna, è ancora aperto e i goal del popolo italiano faranno la differenza a prescindere dalle date delle prossime politiche". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli di Forza Italia Amedeo Laboccetta, presidente del Movimento Polo Sud. (Ren)