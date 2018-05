Napoli: dispositivo di traffico temporano a via Vicaria Vecchia nella mattinata di venerdì

- E' stato istituito per il giorno 11 maggio 2018 dalle ore 9 alle ore 12, o comunque fino a cessate esigenze, un particolare dispositivo temporaneo di traffico in via Vicaria Vecchia, per lo svolgimento dell'evento "Santi di periferia. L'impossibile non esiste" che prevede il divieto di transito veicolare in via Vicaria Vecchia. Lo ha comunicato l'ufficio stampa del comune di Napoli.