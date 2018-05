Avellino: giovane colpisce con un pugno al volto docente che lo aveva rimproverato

- L’episodio si e’ verificato stamattina poco dopo le 8:00 nel cortile dell'Itis "Guido Dorso" di Avellino. Il 18enne era stato ripreso dal professore perche' stava facendo azzardate manovre col suo scooter nel cortile della scuola mettendo a repentaglio anche la sicurezza degli altri studenti. Il ragazzo, in seguito al rimprovero, e' sceso dal motorino, si e' avvicinato al docente e lo ha colpito al volto. L'insegnante, col viso insanguinato, e' caduto in terra ed e' stato soccorso dai colleghi che lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino, dove i sanitari hanno riscontrato la frattura del setto nasale. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno individuato lo studente picchiatore e l'hanno ascoltato, per il momento come persona informata dei fatti. L'insegnante in quanto pubblico ufficiale si e' riservato di sporgere denuncia.(Ren)