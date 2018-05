Campania: Ciarambino (M5S), la regione perderà 600 milioni di fondi Ue (2)

- “Ad oggi la percentuale di spesa dei fondi Ue per la Campania si aggira attorno al 5,6%, esattamente la metà della media europea, contribuendo a fare dell’Italia un contributore netto, ovvero uno di quei paesi che dà all’Europa più soldi di quanti ne riceve - ha aggiunto Ciarambino -. E della differenza che incassa, la Campania è alla testa di quelle regioni incapaci di spenderla in tempi e con progetti adeguati. Al danno si aggiunge, inoltre, al beffa. E’ concreto, infatti, il rischio di perdere la misura premiale del 6% per il mancato conseguimento dei target intermedi, con gli effetti di possibili sanzioni e la sospensione dei pagamenti nel 2019. Non bastasse, De Luca ha rivoluzionato ben 30 volte e con altrettante delibere l’organizzazione degli uffici deputati al vaglio di progetti e al controllo della spesa dei fondi Ue. Un caos che contribuito a determinare il ritardo con cui oggi facciamo i conti. La fretta di conseguire l’obiettivo della spesa entro il 31 dicembre alimenta il timore di dover impegnare fondi in maniera frettolosa, senza vagliare al meglio i progetti che si vanno a finanziare. Così come Corte dei Conti sta indagando sulla spesa dei fondi 2007-2013 della gestione Caldoro per progetti mal realizzati, alla stessa maniera ci ritroveremo di fronte alla possibilità che la Corte europea intervenga nei prossimi anni per farci presente non solo che i fondi sono stati utilizzati in misura ridotta, ma che sono stati anche spesi male” ha concluso Ciarambino. (Ren)