Maltempo: il Centro-Sud sara’ investito da forti piogge e temporali nelle prossime ore

- Lo indica un avviso della Protezione civile: per effetto di una perturbazione si accentuera' il maltempo nelle prossime ore, specialmente al Sud. Previste, dal pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Campania e sulla Basilicata. Possibili rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Basilicata e allerta gialla sulla Toscana centro-meridionale, sull'Umbria, sull'Abruzzo, sul Lazio, sul Molise, sul resto della Basilicata, su gran parte della Puglia, sul versante Jonico della Calabria, sulla Sicilia nord-orientale.(Ren)