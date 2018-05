Caserta: controlli in tutta la provincia su inquinamento prodotto da autofficine e carrozzerie (2)

- L’attività faceva capo ad un cittadino extracomunitario che è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. Sulla medesima area, interessata da un evidente stato di inquinamento del suolo, si trovano 13 locali, in parte adibiti ad abitazione ed in parte destinati a deposito di rottami. Conseguentemente anche il proprietario della struttura è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. In via Toscana, sempre nel comune di Castel Volturno, è stata sequestrata un’officina abusiva collocata all’interno di un’abitazione privata, dove sono stati identificati 5 cittadini extracomunitari di cui uno, con permesso di soggiorno scaduto, è risultato essere il gestore dell’attività illecita. Sono stati sequestrati 4 veicoli oltre alle attrezzature di lavoro. E’ stato accertato, inoltre, il furto dell’energia elettrica che alimentava l’intero immobile e l’abitazione adiacente. Funzionari dell’ASL hanno verificato le condizioni igienico sanitarie, rilevando lo sversamento dei liquami degli scarichi domestici direttamente nel giardino retrostante l’immobile dell’officina. (Ren)