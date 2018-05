Terzo settore: Fondazione Con il Sud promuove "Housing Sociale" con 4 mln di euro (3)

- Prevedere esperienze di coabitazione e cohousing. Nel 2016, in Italia, 1 milione e 619mila famiglie si trovavano in condizione di povertà assoluta (6,3%) e 2 milioni 734mila in povertà relativa (10,6%). Queste percentuali aumentano nelle regioni meridionali, dove le famiglie in povertà assoluta rappresentano l'8,5% del totale e quelle in povertà relativa raggiungono il 19,7%. Per chi si trova in queste condizioni, diventa molto difficile permettersi un alloggio dignitoso. Nonostante l'elevata percentuale di proprietari di casa (71,9% delle famiglie ), il disagio abitativo risulta drammaticamente attuale. La ripresa dell'economia, che sta trainando anche il settore edilizio, non coinvolge tutti i cittadini perché i prezzi delle case crescono più velocemente di quanto non facciano i redditi. Le spese abitative rappresentano la voce di uscita più consistente nei bilanci familiari dei cittadini europei: in Italia il 24% del reddito disponibile lordo, una quota superiore alla media Ocse, pari al 20%. L'11,3% della popolazione europea risulta sovraccaricata dai costi abitativi, percentuale che sale al 39,3% per chi si trova a rischio povertà. (Ren)