Universiadi: Cesaro (FI), ritardi e occasioni mancate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa incredibile corsa contro il tempo scandita da evidenti sprechi di denaro pubblico nessuno, né il Commissario per le Universiadi 2019 né il governo regionale, hanno ritenuto di dover chiarire con trasparente precisione le ragioni per cui oggi, a due anni e mezzo dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro con la Fisu, la maggior parte degli impianti sportivi cade a pezzi e per oltre la metà degli interventi necessari, come ha svelato una recente inchiesta di Fanpage, non sono neppure pronti i bandi". Così il presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale "mai come oggi si percepisce chiaramente la fotografia impietosa dell'incapacità di gestire eventi di portata internazionale e la superficialità di fondo di un governo e di un'Agenzia regionale che ci hanno perfino esposto al rischio di risarcimenti milionari come nel caso del Collana o delle gare per il noleggio delle navi e delle strutture alberghiere di supporto di cui non è dato sapere". (segue) (Ren)