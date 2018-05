Napoli: Consiglio Regionale, domani si svolgera’ il question time (2)

- Stato di attuazione, programmazione e finanziamenti per la mitigazione del rischio idrogeologico”, e della Consigliera Maria Grazia Di Scala (FI) sul “Piano di ristrutturazione della società in house Sviluppo Campania Spa”. I “Fondi Europei e il rischio disimpegno” sono oggetto dell’interrogazione presentata dai consiglieri del M5S Valeria Ciarambino, Michele Cammarano, Maria Muscarà e Vincenzo Viglione al Presidente De Luca e all’assessore competente Serena Angioli, destinataria anche dell’interrogazione presentata dal consigliere “pentastellato”, Luigi Cirillo sugli “Interventi regionali in materia di politiche giovanili”. Infine, saranno discusse due interrogazioni del capogruppo di “Campania Libera, Psi,Davvero Verdi”, Francesco Emilio Borrelli, al Presidente della Regione De Luca, sulla “Gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e vigilanza nelle AA.SS.LL. e AA.OO.” e sulla “Inattività della centrale operativa del 118 di Caserta il 3 e 4 maggio 2018”. (Ren)