Giornalisti: Movimento Unitario, rientriamo nella Fnsi per proseguire le nostre battaglie nell'unità sindacale

- Con riferimento ad alcune ricostruzioni giornalistiche relative alle vicende legate al tesseramento del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, il direttivo del Movimento Unitario Giornalisti ha diffuso una nota nella quale si afferma: "Quando quattro anni fa fu sciolta l’Assostampa campana - si legge nel comunicato - e, dopo un breve periodo di totale assenza, si tentò di avviare la ricostruzione di una presenza sindacale dei giornalisti in Campania, si formarono due organizzazioni il Sindacato Giornalisti della Campania e il Movimento Unitario Giornalisti della Campania. Ci furono molti incontri, anche in sedi istituzionali, finalizzati alla costituzione di un organismo sindacale unitario in grado di rappresentare tutte le anime della categoria presenti sul territorio: a questi incontri parteciparono i massimi dirigenti dell’epoca della Fnsi, l’attuale Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, il Presidente dell’OdG Campania Ottavio Lucarelli, gli attuali dirigenti del Sugc e i vertici del Mug. Lo stesso nome attuale della sezione sindacale della Fnsi in Campania (“Sindacato Unitario”), fa riferimento ai tentativi di unità messi in campo in quel periodo". "All’epoca il Mug, che già disponeva di un numero cospicuo di iscritti, circa 250, non ritenne - prosegue la nota - di aderire al Sugc, in quanto i suoi dirigenti decisero di sperimentare un altro percorso associativo per la categoria. In questi anni, come sanno bene gli addetti ai lavori, il Segretario Generale aggiunto (all’epoca vicesegretario) della Fnsi, Carlo Parisi, ha sempre lavorato per una ricomposizione unitaria della categoria in Campania, auspicando l’adesione del Mug alla Federazione. Un’azione di ricucitura, peraltro, condivisa dall’attuale Presidente della Fnsi Beppe Giulietti". "Oggi, pur continuando a godere di un amplissimo seguito, non solo tra i giornalisti pubblicisti, come hanno dimostrato le recenti affermazioni elettorali dei suoi esponenti in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche ordinistiche, ma anche nel mondo del giornalismo professionale, il Movimento Unitario Giornalisti, in un’assemblea di tutti gli iscritti tenutasi lo scorso febbraio, ha deciso - si spiega nella nota - di rientrare nella Federazione Nazionale della Stampa, per portare avanti nell’unità sindacale le proprie battaglie per l’ammodernamento delle strategie di tutela dei giornalisti e in particolare di coloro che vivono la condizione di lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inpgi, raccogliendo in questo modo gli storici appelli provenienti dai vertici dei vari organismi di categoria (Ordine, Fnsi, Inpgi, Casagit). (segue) (Ren)