Falso parroco ruba i soldi delle offerte nel napoletano: bloccato dal parroco vero e arrestato

- Un falso parroco ha rubato i soldi dalla cassetta delle offerte in una chiesa, ma è stato bloccato dal parroco, quello vero. E' accaduto a Sant'Antonio Abate, comune in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un pensionato già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Vestito con camicia con collarino ecclesiastico, maglioncino e berretto, verosimilmente per sembrare a distanza un sacerdote, l'uomo ha forzato la porta della sacrestia e rubato il denaro delle offerte, ma è stato sorpreso dal parroco vero e pur di fuggire lo ha spintonato facendolo cadere a terra. (Ren)