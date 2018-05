Napoli: chiesto risarcimento di oltre 20 mln a partecipata Comune da Nuove Terme di Agnano (3)

- A nulla sono valse le richieste di collaborazione del gestore alla società Terme di Agnano e nonostante innumerevoli tavoli aperti, anche alla presenza dei rappresentanti del comune di Napoli, non si è arrivati mai ad una soluzione. Per questi motivi NTA ha chiesto la rescissione del contratto. “Questo stato di cose – ha proseguito il gestore – ha causato un significativo aggravio di tempi e costi assolutamente non previsti e di competenza della partecipata del Comune “Terme di Agnano SpA”. Per tali motivi la NTA srl, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Peluso, ha deciso di ricorrere al procedimento “arbitrale”, previsto dal contratto di fitto di azienda, per ottenere il risarcimento degli ingenti danni subiti per via di tali inadempienza. (Ren)