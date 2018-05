Campania: Ciarambino (M5S), la regione perderà 600 milioni di fondi Ue

- “Ora finalmente sappiamo che De Luca si è attrezzato anche per i miracoli. In tre anni la Regione Campania ha raggiunto la cifra di appena 109 milioni di spesa certificata dei fondi strutturali europei. Paventando un ingiustificato ottimismo e sfidando la matematica, l’assessore Lidia Angioli oggi in aula ha preteso di farci credere che in sei mesi la Regione arriverà al raggiungimento di quota 649 milioni, tetto minimo di spesa da conseguire per non vedersi ritirare l’intera somma. Al di là dei tragicomici annunci in risposta alla nostra interrogazione, questa mattina abbiamo avuto conferma che, grazie alle stravaganti politiche di indirizzo di questa amministrazione, per la Campania il 31 dicembre prossimo scatterà il disimpegno e andranno automaticamente persi i fondi stanziati per ciascun programma operativo”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, a margine della seduta di question time. (segue) (Ren)