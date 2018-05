Napoli: sindaco de Magistris querela un de Magistris che si spacciava per suo fratello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio de Magistris , spacciandosi talora per fratello, talora per cugino del sindaco di Napoli, approfittando del medesimo cognome, induceva in errore i soggetti con cui si interfacciava alcuni dei quali riferivano di essere stati , attraverso "il sapiente utilizzo" della finta parentela, truffati da questo soggetto. Antonio de Magistris è stato condannato con rito abbreviato, dal Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, dott. Ciambellini, alla pena di mesi 7 di reclusione - pena sospesa - per il reato di sostituzione di persona di cui all'art 494 cp. Il Giudice del Tribunale di Napoli ha altresì previsto a favore della costituita parte civile, Luigi de Magistris, autore della querela e rappresentato dall'avv. Elena Lepre, il risarcimento dei danni, da questi subiti, da liquidarsi in separata sede.(Ren)