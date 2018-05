Coldiretti: quasi 1.000 bambini della provincia di Napoli ai laboratori di Campagna Amica (2)

- Secondo laboratorio è stato quello dell'olio extravergine d'oliva, dove gli alunni hanno potuto scoprire le sue straordinarie proprietà – tra cui la totale assenza di allergeni – sia con un mini corso di assaggio sia assaporando il classico "pane e olio". I tutor dell'olio sono stati Mario De Vita, Chiara Marino e Magda De Luca di Aprol Campania. Il terzo laboratorio è stato invece incentrato sulla scoperta del miele, a partire dalla cura dell'alveare, con la possibilità per i bambini di vivere l'esperienza della smielatura dell'arnia e l'assaggio del miele fresco. La tutor del miele è stata Claudia Sorbo, rappresentante del consorzio Conaproa. Infine ultimo laboratorio dedicato alle incredibili proprietà dell'elicicoltura con il gioco della "corsa delle lumache", dove i più piccoli si sono scatenati a fare il tifo per le campionesse della lentezza. Ad illustrare i molteplici utilizzi dei gasteropodi, dalle proteine nobili in cucina alle capacità curative della bava nella cosmesi, è stato Stefano Marra, presidente del Coteli - Consorzio per la tutela della lumaca italiana. (Ren)