Terzo settore: Fondazione Con il Sud promuove "Housing Sociale" con 4 mln di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di Fondazione Con il Sud "Housing Sociale" è rivolta alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'obiettivo è sostenere progetti esemplari, che puntino a diminuire il disagio abitativo sul territorio. Gli interventi offrono fino a 600mila euro di contributo e sono della durata di 36-48 mesi, soprattutto in grado di sviluppare soluzioni abitative temporanee, attivando così meccanismi in grado di consentire ai beneficiari di mantenere nel tempo una propria autonomia. L'iniziativa si conclude il 13 luglio 2018 e mette complessivamente a disposizione 4 milioni di euro. Povertà abitativa e povertà economica sono profondamente connesse. La disponibilità di una casa di qualità rappresenta uno dei pilastri su cui costruire la qualità della vita dell'individuo e la sua inclusione nella società. L'aumento dei costi abitativi colpisce in particolare i soggetti più vulnerabili, come i giovani, i disoccupati e i lavoratori con bassi salari, gli immigrati, i genitori single, le persone con disabilità fisica e intellettiva, gli anziani che vivono in alloggi non adatti alle esigenze della vecchiaia. (segue) (Ren)