Anas: approda a Salerno il road show "Congiunzioni" (2)

- La tappa salernitana del Truck Anas è iniziata oggi alle ore 9.30, con l'apertura al pubblico del mezzo Scania e i corsi di formazione per la sicurezza stradale (per le scuole medie e superiori) organizzati presso il pullman della Polizia. Alle ore 11.00 presso il Punto Stampa, poi, alla presenza – tra gli altri – del Coordinatore Territoriale Anas Area Tirrenica Nicola Prisco, dell'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo Corrado Matera, del Presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora, del Primo Dirigente della Polizia Stradale di Salerno Grazia Papa e del Direttore Business Support & Development di Italscania Paolo Carri è stato presentato, nel dettaglio, il Roadshow "Congiunzioni"; l'incontro è anche l'occasione per i cronisti di sviscerare, con i presenti, temi legati alla mobilità ed al sistema trasportistico del Mezzogiorno. Anas – nei suoi 90 anni di attività e di storia – ha avuto un ruolo fondamentale per la modernizzazione e per la infrastrutturazione dell'Italia, influenzandone significativamente lo sviluppo economico e culturale. Un ruolo strategico che l'Azienda ha conservato e sviluppato nel corso degli anni come moltiplicatore degli investimenti e della innovazione tecnologica, per preparare il Paese alle sfide del domani. L'impegno del personale di Anas è quello di proseguire questo lavoro con passione, efficienza, sostenibilità ed innovazione, anche facendo conoscere all'esterno – con iniziative come questa del roadshow – la complessità e la peculiarità del lavoro che si svolge. (segue) (Ren)