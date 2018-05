Campania: approvato l'avviso pubblico del Piano Cinema 2018

- La giunta regionale della Campania ha approvato il Piano operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica e audiovisiva per l’anno 2018, in attuazione del Programma triennale di interventi (2017-2019), sulla base degli incontri svolti con i rappresentanti professionali del comparto e della relazione redatta dalla Fondazione Film Commission Regione Campania. Il Piano operativo copre l’intera filiera di comparto e segue le indicazioni della strategia dettata dal presidente Vincenzo De Luca che, tra gli obiettivi prioritari da perseguire, prevede "l’aumento dell’occupazione anche attraverso gli incentivi al settore cinematografico". La distribuzione delle risorse è declinata in diverse sezioni. (segue) (Ren)