Campania: approvato l'avviso pubblico del Piano Cinema 2018 (3)

- Tra le novità più rilevanti del Piano annuale 2018, approvate in un’ottica di semplificazione dell’accesso alle risorse disponibili, va sottolineata l’istituzione delle nuove categorie per la produzione cinematografica (“A” e “B”), in coerenza con le definizioni ministeriali. Inoltre, per le produzioni che hanno la caratteristica di “Low Budget” sono previste condizioni di semplificazione. Il contenuto del Piano Cinema 2018 e le modalità per presentare le istanze di contributo con la relativa modulistica sono riportati nel decreto n°354 del 4 maggio 2018 pubblicato sul BURC n°33 del 7 maggio. (Ren)