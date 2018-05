Napoli: nuovo Suap on-line del comune per velocizzare all'avvio di nuove attività

- Il Suap on-line del comune di Napoli passa alla Piattaforma Informatica Camerale, un sistema attraverso il quale, a partire dal prossimo mese, fornirà ai cittadini e agli imprenditori un servizio più semplice e veloce, grazie alle potenzialità telematiche della piattaforma nazionale "impresainungiorno.gov.it". Il sistema, digitalizzando tutte le operazioni, comporta vantaggi per gli utenti che, nelle varie fasi di compilazione ed inoltro delle pratiche inerenti la propria attività produttiva, commerciale e artigianale, si ritroveranno di fronte ad una procedura semplificata che porterà ad un grande risparmio di costi e di tempo. Tale operazione consentirà al Suap di sfruttare le occasioni offerte dalle nuove norme in materie di attività economiche con particolare riferimento a tutte le procedure cui normalmente accedono cittadini e imprese come le Autorizzazioni e le Scia (segnalazioni certificate di inizio di attività). La semplificazione prevede, infatti, la piena operatività del Suap che diventerà "punto unico di contatto" per cittadini e imprese verso la Pubblica Amministrazione, ovvero provvederà ad aquisire per loro tutte le autorizzazioni, le segnalazioni e le comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività presso le eventuali altre Amministrazioni competenti (Scia Unica e Scia Condizionata). "Solo per fare un esempio" ha dichiarato l'assessore comunale alle Attività Economiche Enrico Panini "ogni anno mediamente vengono lavorate al Suap oltre 17 mila pratiche di Scia e ciascuna di esse ha un tempo medio di lavorazione di 40/45 giorni. Grazie a questo innovativo sistema ci sarà un risparmio della durata di lavorazione che dimezza il tempo impiegato attualmente. Tempo prezioso che può essere utilizzato in altre attività e per andare incontro più rapidamente alle esigenze dei cittadini e delle impresa della nostra città".(Ren)