Agroalimentare: accordo UniCredit-Besana per sostenere la filiera della produzione delle nocciole in Italia e all’estero (2)

- UniCredit inoltre, riconoscendo il potenziale delle filiere anche per il sistema produttivo italiano, ed al fine di strutturare una rete di fornitori qualificati sul territorio in grado di supportare per qualità e organizzazione il processo di crescita del Gruppo Besana, ha firmato con l’azienda campana la convenzione relativa alle Filiere Agroalimentari. Il progetto realizzato da UniCredit affronta la specificità del processo produttivo attraverso un modello dedicato che parte dall’identificazione di caratteristiche tipiche della relazione tra capofiliera (hub) e aziende conferenti (spoke), al fine di intercettare i bisogni delle imprese coinvolte. Ciò anche attraverso lo scambio di informazioni tra azienda capofila e banca sull’analisi del processo produttivo e sul ruolo dei suoi conferenti. Il piano include l’offerta di prodotti di finanziamento di breve, medio e lungo termine adeguati alle specifiche esigenze, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’intero comparto produttivo, sia italiano sia campano. La convenzione, infine, prevede per gli aderenti anche la possibilità di accedere a piani formativi, con un programma di corsi gratuiti dedicati a chi desidera aumentare le proprie conoscenze sui temi di banca e finanza, export e internazionalizzazione. “Il controllo pieno della Filiera è la pre-condizione per una vera generazione di valore per il Gruppo - ha spiegato il presidente del Gruppo Besana, Giuseppe Calcagni - e lo sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo su questo fronte sono il principale elemento strategico da presidiare”. “Abbiamo un programma importante di investimenti tecnologici - ha aggiunto l’Amministratore Delegato del Gruppo Besana, Riccardo Calcagni - accanto ad attività di formazione e crescita del capitale umano del gruppo, per mantenere alto il know how nelle attività di assurance di Filiera e per permettere una corretta combinazione tra il know how italiano e le potenzialità di crescita del procurement globale. I controlli di Filiera programmati, infatti, permettono il raggiungimento della massima qualità della materia prima nel rispetto dei principi di salubrità ed eticità delle tecniche di coltivazione, valori primari per il nostro gruppo”. (segue) (Ren)