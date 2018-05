Napoli: Borrelli (Verdi), chi cerca di far saltare le Universiadi rema contro la Campania

- "La trentesima edizione delle Universiadi si deve tenere a Napoli e nelle altre città campane che hanno impianti sportivi adeguati e chi continua a mettere in dubbio o ostacolarne l'organizzazione dimostra di non capire l'importanza di un evento del genere che, è bene ricordarlo, tra gli eventi sportivi non calcistici, è secondo solo alle Olimpiadi". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "si può discutere su tutto, ma non mettendo in discussione l'organizzazione delle Universiadi perché chi lo fa dimostra di voler perdere un'occasione unica per dare una vetrina internazionale a Napoli e alla Campania da cui possono scaturire notevoli ripercussioni turistiche e commerciali anche negli anni a venire". "Non organizzare le Universiadi del 2019 in Campania sarebbe un fallimento italiano e non solo napoletano o campano" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "un'eventualità del genere rappresenterebbe una pessima figura internazionale che pregiudicherebbe ogni possibilità di candidatura a ospitare le Olimpiadi per i prossimi decenni. Chi cerca di far saltare le Universiadi rema contro la Campania e contro l'Italia".(Ren)