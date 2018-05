Napoli: Verdi denunciano mancata manutenzione in calcestruzzo caduto da pilone tangenziale

- La caduta di un pezzo di calcestruzzo da uno dei piloni della tangenziale in via Pigna è l'ennesima prova di una gestione quanto mai discutibile dell'unica superstrada interna a una metropoli percorribile solo a pagamento". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, e Gianni Simioli de La radiazza di RadioMarte, per i quali "è assurdo che i napoletani, costretti a pagare per percorrere quella strada, rischino la vita per la caduta di pezzi di calcestruzzo dai piloni". "Possibile che, con tutti i soldi che guadagnano sulla pelle dei napoletani, in Tangenziale non riescano neanche a garantire la manutenzione ordinaria e il Comune s'è dovuto preoccupare anche della messa in sicurezza dell'area?" si chiedono i Verdi e Simioli aggiungendo: "Sembra quasi che più aumenta il costo del pedaggio e meno si investe in sicurezza. Forse i soldi servono solo ad aumentare gli stipendi dei dirigenti e i dividendi per Benetton?" I Verdi, infine, ricordano che "la battaglia per togliere il pedaggio alla tangenziale, come richiesto anche dal Parlamento europeo, va avanti, nonostante le resistenze di chi deve difendere la sua poltrona e il suo stipendio, a cominciare dal presidente di Tangenziale spa, Paolo Cirino Pomicino".(Ren)