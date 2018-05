Campania: Amato (Pd), approvato il Piano delle azioni positive del triennio 2018-2020

- “Plaudo alla delibera con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano delle azioni positive del triennio 2018-2020 elaborato in sinergia dall’esecutivo e dal Consiglio Regionale”. Così Enza Amato, consigliere regionale del Pd. “Il piano – ha proseguito Amato - ha l’obiettivo generale di prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing, ma anche sviluppare azioni positive per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela del benessere psicofisico, il benessere organizzativo, le pari opportunità, la valorizzazione delle competenze: tutti fattori utili al benessere di chi lavora anche in funzione di una migliore produttività. Il piano ha tra i suoi macro obiettivi anche la realizzazione delle azioni di “mainstreaming” di genere, l’organizzazione amministrativa, la sicurezza sul lavoro, “il benessere lavorativo, la prevenzione e contrasto al mobbing, la promozione e ruolo del Comitato unico di garanzia, la conciliazione tra vita e lavoro”. “Per questo ultimo ambito – ha sottolineato la consigliera Amato - ringrazio l’assessore Chiara Marciani e l’assessore Sonia Palmeri per aver dato seguito alla mia interrogazione presentata in consiglio Regionale, nel dicembre 2016, affinché in Regione Campania fosse recepito e regolamentato l’istituto delle ferie solidali, istituto di solidarietà innovativa, contenuto nell’art. 1 lettera a della legge 183 del 2014, finalizzata a venire incontro a esigenze di lavoratrici e lavoratori che hanno bisogno di più tempo da dedicare a figli minorenni colpiti da malattia di particolare gravità e che richiedono cure ed assistenza costante”. (Ren)