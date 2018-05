Napoli: in arrivo 56 nuovi autobus, i primi 30 saranno consegnati entro 150 giorni (2)

- La gara è stata aggiudicata alla soc. Industria Italiana Autobus spa. rappresentata dal suo Presidente e A.D. Stefano Del Rosso che ha offerto il ribasso dell'11,50% sull'importo posto a base di gara. Le dimensioni dell'autobus sono: lunghezza 10,62 metri; larghezza 2,55 metri, capienza 90 posti.Tutti i veicoli avranno tre porte di servizio con bordo sensibile elettrico e antischiacciamento in apertura e chiusura delle porte e tutti saranno dotati di rampa per consentire l'accesso a bordo dei cittadini diversamente abili in carrozzella.Inoltre saranno dotati dei più moderni sistemi di geo-localizzazione utile al monitoraggio del servizio, informazione a bordo e di sicurezza per gli utenti mediante apposito sistema di videosorveglianza a circuito chiuso nonché di wi-fi di bordo.attiva contro gli incendi. (Ren)