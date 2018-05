Governo: Laboccetta (Polo Sud), Mattarella tenta un Napolitano bis pur di non dare l'incarico a Salvini

- "Schivato il Gentiloni Bis il Presidente Mattarella si esercita nel voler tentare una sorta di Napolitano bis lanciando un'Opa sul Parlamento, tentando di intimidirlo, tranquillizzando i partner europei che non amano certo Salvini: l'unico che può veramente cambiar passo al palazzo e sfondare il muro del cosiddetto governo tecnico o del presidente. Al tempo stesso appare ridicolo un voto con i seggi sulle spiagge sotto gli ombrelloni a fine luglio. La verità è che questa legislatura è nata già morta, ma Mattarella sta facendo di tutto per impedire che si arrivi alle nuove elezioni, preferibilmente ad ottobre, con un governo di centrodestra in carica. I suoi amici europei hanno posto il veto. E lui li sta accontentando". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli di Forza Italia Amedeo Laboccetta, presidente del Movimento Polo Sud. (Ren)