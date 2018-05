Anas: approda a Salerno il road show "Congiunzioni"

- Approda oggi a Salerno il Truck Anas (Gruppo Fs Italiane) per la quinta tappa del roadshow dal titolo "Congiunzioni": un viaggio per raccontare i 90 anni di storia dell'Azienda che attraversa l'intera penisola, passando per Sicilia e Sardegna, con sosta nelle principali piazze italiane. Il progetto, realizzato in collaborazione con Polizia di Stato, si avvale di importanti partnership con Scania, TgR Rai e Radio Italia. A bordo di un Truck di ultima generazione Scania, diverse iniziative ripercorrono il grande contributo di Anas per la costruzione ed il potenziamento degli assi strategici del Paese. Tra aprile e maggio, il mezzo in movimento su un itinerario simbolico attraversa la rete stradale del Paese per diffondere la cultura della sicurezza, promuovere la valorizzazione turistica dei grandi itinerari, raccontare la storia delle strade e dell'azienda e le nuove tecnologie per la mobilità del futuro. Il Truck è affiancato dal pullman azzurro della Polizia di Stato, l'aula multimediale itinerante intorno alla quale sorge un vero e proprio villaggio dedicato all'educazione stradale. (segue) (Ren)