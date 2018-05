Anas: approda a Salerno il road show "Congiunzioni" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo della campagna è quello di far conoscere le enormi potenzialità che la A2 può esprimere, valorizzando gli itinerari religiosi, culturali naturalistici, enogastronomici dei luoghi che percorre. Il percorso di valorizzazione del Mezzogiorno ha individuato dieci "Vie", richiamate dalla cartellonistica autostradale: La via dei castelli, La via dell'archeologia, La via del mito, La via del mare, La via dei parchi, La via della storia, La via della fede, La via del caffè, La via dello sport, Sulle orme di Bacco e Cerere. Il roadshow prosegue anche mercoledì 9 maggio con le iniziative dedicate alla sicurezza stradale, con l'animazione di Mengozzi, con le storie on the road di Anas (#noisiamoanas) e con un cooking show dello chef stellato Gianluca D'Agostino (alle ore 17), che preparerà una ricetta "da viaggio" sui sapori del territorio. Il nome del roadshow è anche un hashtag. Con #congiunzioni e #Anas90 gli utenti dei social network potranno raccontare sui propri profili Instagram, Facebook e Twitter la loro esperienza a bordo del truck e la loro idea di #congiunzioni. Le foto e i commenti degli utenti saranno visualizzati in diretta sul social wall che traccerà lo storytelling di questo viaggio tappa dopo tappa. Anas, inoltre, seguirà il roadshow con dirette video su Facebook (Facebook.com/stradeanas) e con aggiornamenti sui canali Instagram e Twitter (@stradeanas). Il programma aggiornato di ciascuna tappa e tutte le informazioni sul roadshow sono disponibili al sito dedicato www.congiunzionianas.it. (Ren)