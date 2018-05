Agroalimentare: accordo UniCredit-Besana per sostenere la filiera della produzione delle nocciole in Italia e all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ed il Gruppo Besana, azienda leader in Italia nella produzione, nella lavorazione e nella commercializzazione di nocciole e di frutta secca ed essiccata, hanno firmato un accordo e perfezionato un’operazione di finanziamento da 2 milioni di euro per sostenere la filiera italiana ed estera della produzione delle nocciole, mandorle, noci e frutta secca ed essiccata, con l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione dell’azienda campana e delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale. Il Gruppo Besana, la cui storia risale al 1921 con la fondazione dell'azienda "Emilio Besana & Co." a San Gennaro Vesuviano (Na), possiede oggi diverse produzioni e stabilimenti in Italia e all'estero, per un volume annuo di 42 mila tonnellate di frutta secca ed essiccata e un fatturato di circa 190 milioni di euro, con posizione consolidata sui mercati esteri che rappresentano il 90% del fatturato. La linea di credito da 2 milioni di euro, erogata da UniCredit, è finalizzata a sostenere lo sviluppo del progetto di Rete Bisc- “Besana International Supply Chain” che prevede lo sviluppo di una rete di “procurement” internazionale e di controllo qualità della Filiera tra le società estere del Gruppo Besana (Besana Spa, Besana Uk e Besana International), con l’obiettivo di sostenere il processo di acquisizione di materie prime di qualità “premium” e di servizi da fornitori esteri, al fine di migliorare la redditività, la qualità e l’efficienza nella coltivazione delle materie prime e di incentivare le coltivazioni in aree a forte vocazione produttiva, soprattutto nei Paesi dell’Est Europa (Ucraina, Kazakistan, Romania ed Ungheria, Croazia). L’operazione di finanziamento è stata coordinata dall’Area Corporate Campania Nord di UniCredit con la garanzia di Sace, che insieme a Simest costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp. (segue) (Ren)