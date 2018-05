Universita': Borrelli (Verdi), cambiamento su borse di studio garantisce realmente il diritto alla conoscenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente gli studenti universitari campani potranno contare sui soldi delle borse di studio quando gli servono, senza aspettare per anni che gli venga dato quel che gli spetta". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Università, per il quale "il fatto che la Giunta abbia dato il via all'iter per il pagamento delle borse di studio relative all'anno accademico in corso rappresenta una svolta epocale per la piena e reale garanzia del diritto allo studio perché chi ha bisogno di un aiuto per portare avanti gli studi ne ha diritto subito e non certo dopo due o tre anni". "La puntualità nei pagamenti delle borse di studio va ad aggiungersi alla gratuità degli abbonamenti ai mezzi pubblici e ad altre iniziative che vanno a favorire gli studenti dopo anni in cui il diritto allo studio non era garantito" ha aggiunto Borrelli per il quale "ora serve uno sforzo in più per dare maggiori risposte anche per le esigenze abitative degli studenti fuorisede che devono essere liberati dalla morsa di chi specula sulla mancanza di alloggi pubblici a loro dedicati".(Ren)