Terra dei Fuochi: Muscara' (M5S), comuni inadempienti e numeri poco chiari

- “E’ assurdo che, a distanza di anni dall’istituzione della legge che impone ai Comuni del perimetro della Terra dei Fuochi di dotarsi di un registro aggiornato sulle aree interessate dall’abbandono rifiuti o dal fenomeno dei roghi, siano appena cinque le amministrazioni in regola con questa disposizione. Ed è paradossale che a farsi carico di questa carenza al cospetto dei membri della II Commissione speciale regionale sia il presidente dell’Anci Domenico Tuccillo, fingendo di dimenticare che neppure la città di Afragola, di cui è sindaco, si sia ancora dotata di uno strumento fondamentale per il contrasto allo sversamento abusivo e ai roghi di rifiuti pericolosi. Una negligenza di cui siamo venuti a conoscenza in III Commissione speciale, dopo non pochi solleciti inoltrati nel corso di questi anni”. E’ quanto dichiarato dalla consigliera regionale del movimento 5 Stelle Maria Muscarà, a margine della seduta della Commissione Terra dei Fuochi di cui è componente. (segue) (Ren)