Città metropolitana di Napoli: Ferrandino (Sud Protagonista), c'è bisogno di una vera opposizione

- “Per la rinascita di Napoli e della sua area metropolitana c’è bisogno di una vera opposizione e di un progetto politico alternativo serio e credibile”. E’ quanto ha affermato il portavoce cittadino di “Sud Protagonista” , Luigi Ferrandino. “E’ molto negativo che FI e Pd abbiano approvato il bilancio previsionale della Città Metropolitana del sindaco De Magistris e non ha senso, alla luce di ciò, non aver approvato quello del Comune di Napoli – ha sottolineato Ferrandino – perché si è dato ai cittadini un segnale politico di ambiguità e di confusione che alimenta l’anti politica e il populismo”. “La città e la sua area metropolitana sono totalmente allo sbando, privi di una visione strategica e all’anno zero per quanto riguarda i servizi, la sicurezza e i progetti di sviluppo – ha aggiunto Ferrandino - i cittadini si aspettano dall’opposizione segnali politici chiari ed una opposizione vera e costruttiva, soprattutto da parte del centrodestra, che dovrebbe da subito avviare un progetto politico ed aprire un tavolo di confronto con le forze politiche sane della città per individuare una squadra vincente finalizzata a ben governare Napoli e l’area metropolitana. E’ questo l’obiettivo per il quale ‘Sud Protagonista’ sta lavorando”, ha concluso Ferrandino.(Ren)