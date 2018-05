Caserta: Zinzi, scuole ed istituzioni siano accanto ai giovani contro il bullismo

- "La proposta di legge presentata oggi in Aula dagli studenti di Carinaro dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che il bullismo rappresenta una piaga da debellare con decisione. Momenti come questi consentono di favorire un collegamento tra ragazzi e istituzioni che risulta necessario quando si affrontano determinate tematiche". A dichiararlo è stato il consigliere regionale casertano, Gianpiero Zinzi, che questa mattina ha presieduto una seduta di Consiglio regionale nell'ambito del progetto 'Ragazzi in Aula'. A sedere tra i banchi dell'Assise è stata una rappresentanza di studenti delle classi terze dell' 'Istituto Comprensivo Carinaro' che hanno illustrato, e poi approvato, la proposta di legge "Stop bullismo". Ad accompagnare gli studenti sono stati i docenti: Carmela di Luise; Massimo Oliva; Giuseppina Zichella; Marianna Della Vecchia; Giovanni De Paola. Insieme a loro l'assessore comunale Alfonso Bracciano. La PdL si compone di 4 articoli e prevede tra le altre cose: l'attivazione di uno sportello d'ascolto in ogni scuola e di un centro specializzato a livello comunale per aiutare i ragazzi che subiscono atti di bullismo; la promozione di periodiche campagne di prevenzione.(Ren)