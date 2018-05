Napoli: Consiglio Regionale, domani si svolgera’ il question time

- Fondi Ue, gare per i servizi di pulizia e vigilanza in sanità e politiche giovanili tra i temi oggetto delle interrogazioni. Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà mercoledì 9 maggio 2018 dalle ore 11 alle 13 per il Question Time, le interrogazioni a risposta immediata, previste dall’art. 129 del Regolamento Interno. Queste le interrogazioni che saranno discusse: “Problematica criminalità, pubblica sicurezza e rischio per i cittadini”, presentata dal consigliere Carmine De Pascale e rivolta al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, che è destinatario anche delle interrogazioni del consigliere Erasmo Mortaruolo (Pd) sulle “Problematiche del trasporto pubblico Benevento - Napoli” , della consigliera Flora Beneduce (FI) sul “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. (segue) (Ren)