Terra dei fuochi: Zinzi (Commissione speciale), su registro roghi siamo ancora all'anno zero

- La III Commissione speciale 'Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie' presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi si è riunita questa mattina in tre distinte occasioni. Alla presenza del vice prefetto incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio, e del presidente dell'Anci, Domenico Tuccillo, è stato fatto il punto sulle attività finora messe in campo - e quelle ancora da realizzare - in materia di prevenzione dei roghi e contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti in Terra dei Fuochi. "Questa giornata di audizioni – ha dichiarato il presidente Zinzi - è stata strutturata in modo da avere un quadro completo della situazione sui territori che vivono questo tipo di emergenza. Siamo partiti dall'interessante spunto offerto dalla direttiva del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone - che ringrazio per l'attenzione costante che da sempre manifesta – ai sindaci del Casertano, per poi ampliare il discorso a tutti i Comuni ricadenti nel Patto. Un plauso va anche al commissario Gerlando Iorio". (segue) (Ren)