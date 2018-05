Terra dei fuochi: Zinzi (Commissione speciale), su registro roghi siamo ancora all'anno zero (2)

- "Il vice prefetto in questi pochi mesi ha già dato dimostrazione di concretezza incidendo con azioni mirate sulle diverse cause che hanno alimentano la cd. Terra dei Fuochi – ha aggiunto il presidente Zinzi -. La sua solerzia e la sua attenzione saranno preziose per questo territorio, ma occorre la collaborazione e la volontà di tutti i soggetti interessati altrimenti anche il più dettagliato dei protocolli di intesa è destinato a rimanere lettera morta. Purtroppo abbiamo riscontrato in molti casi la colpevole inerzia dei Comuni. Da un primo esame è emerso che ad oggi solo pochi Comuni hanno adempiuto all'obbligo, previsto dalla legge 20/2013, di istituire un registro delle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti e dai roghi. Una mancanza gravissima che ha ripercussioni sui territori, così come grave è stata oggi l'assenza della Giunta regionale, interlocutore fondamentale che avrebbe potuto e dovuto fornire elementi utili alla discussione. Prendiamo atto di questo disinteresse, anzi andiamo avanti con convinzione nel nostro progetto di revisione della legge 20/2013: proporremo l'introduzione di sanzioni per gli Enti inadempienti e l'istituzione di un albo regionale". (Ren)