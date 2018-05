Agroalimentare: accordo UniCredit-Besana per sostenere la filiera della produzione delle nocciole in Italia e all’estero (3)

- Gli accordi stipulati tra UniCredit e Besana permetteranno all’azienda di aumentare il fatturato e di migliorare la redditività complessiva, rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership in Italia e di player a forte vocazione internazionale. Il Gruppo Besana prevede infatti nel prossimo triennio una crescita dei ricavi di circa il 50%, un aumento della produzione del 30% ed un incremento occupazionale di 25 unità, di cui 23 in Campania, con effetti positivi per tutto l’indotto della filiera italiana della produzione delle nocciole, previsto in crescita del 10% nel 2018. Con il nuovo Progetto Filiere Agroalimentari, UniCredit – che da tempo supporta lo sviluppo dell’agroalimentare italiano e che nell’ultimo biennio ha erogato per il settore nuova finanza per più di 3,6 miliardi di euro sul perimetro nazionale - prosegue nel suo impegno per l’economia del territorio. (Ren)