Universiadi: Cesaro (FI), ritardi e occasioni mancate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Naturalmente, condividiamo le parole del sub commissario Pagnozzi allorché parla di grande occasione da non perdere e auspichiamo che, per quanto possibile, tutto possa andare per il meglio ma – ha aggiunto Cesaro -, non possiamo non augurarci che rispetto a quello che le Universiadi avrebbero potuto rappresentare in termini di occasione mancate, quanti fino ad oggi hanno gongolato mentre noi denunciavamo, sapranno poi assumersi le proprie responsabilità politiche". "E parliamo soprattutto di opportunità straordinarie - conclude il capogruppo regionale campano di Forza Italia - come ad esempio quella inizialmente prevista della realizzazione di un Villaggio Olimpico, magari da realizzare sul litorale domitio o sui suoli ex Nato di Bagnoli, che avrebbe potuto contribuire a riqualificare un territorio tanto vasto quanto abbandonato a se stesso". (Ren)