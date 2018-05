Carceri: Ronghi (Sud Protagonista): diritto alla salute vanificato a Poggioreale

- "Ancora brutte notizie dalla sanità del carcere di Poggioreale dove un detenuto con un'infezione al cervello sembra che sia stato curato per una semplice infiammazione e dove il diritto alla salute sembra essere vanificato da disorganizzazione e disservizi". E' quanto afferma il Segretario Federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, insieme con il presidente dell'Associazione ex Detenuti, Pietro Ioia. "La sanità nel carcere è sottoposta alla gestione dell'Asl Napoli 1 centro e, quindi, agli indirizzi politico-amministrativi regionali che, attualmente, sono sottoposti al commissariamento affidato al Presidente della Regione De Luca, che sollecito ad interessarsi a questo delicato settore affinchè vengano garantite appieno le prestazioni della sanità pubblica" - ha sottolineato Ronghi. "Spiace dover constatare che il carcere di Poggioreale continua ad essere uno dei peggiori istituti penitenziari di Italia per sovraffollamento, per inefficacia del sistema sanitario e per casi di lesioni subite da detenuti, come accaduto due settimane fa per uno di essi che è finito in coma all'ospedale San Paolo per motivi ancora oscuri" – ha detto Ioia.(Ren)