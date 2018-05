Anas: approda a Salerno il road show "Congiunzioni" (3)

- Dalle ore 12.00, inoltre, presso lo spazio dedicato all'animazione, con lo speaker di Radio Italia Mirko Mengozzi, è possibile assistere alla esibizione dei tre finalisti del contest musicale #buonmotivo, lanciato da Anas lo scorso dicembre nell'ambito della campagna di sicurezza stradale realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato. L'esibizione viene ripetuta alle ore 18.00 e fa da apertura al Dj set che prosegue con Dj Pitch8. Dalle ore 15, poi, presso il 'Palazzo di Città', sede del Comune di Salerno, si tiene la Tavola Rotonda "A2, Autostrada del Mediterraneo: dai cantieri al turismo". Dopo i Saluti del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, intervengono il Coordinatore Territoriale Anas Autostrada A2 ed Area Calabria Giuseppe Ferrara, il Professore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno Stefano De Luca, il Professore della Facoltà di Scienze Politiche della Università di Napoli 'Federico II' Tullio D'Aponte e il Consigliere Regionale della Campania Vincenzo Maraio. Il Convegno è moderato dal giornalista Peppe Iannicelli. Il dibattito ruota attorno all'A2 "Autostrada del Mediterraneo", oggi infrastruttura sicura e moderna che si snoda attraverso Campania, Basilicata e Calabria e che presenta un tracciato di 432 km, con 52 svincoli, concordato con Enti e Istituzioni Locali; attualmente, senz'altro, il volano principale per la economia e per il turismo del Mezzogiorno. Nel 2016, infatti, col completamento dell'ultimo grande cantiere, Anas ha individuato, in stretta collaborazione con il Territorio, una serie di itinerari turistici in corrispondenza dei principali svincoli. Uno stimolo per la scoperta dei luoghi lambiti dalla A2, che giunge fino al Mediterraneo, come chiave d'accesso ai sacri templi della storia, ai luoghi arcani del mito. (segue) (Ren)