Napoli: l'11 maggio presso la sede del Coni la presentazione del gala "Vesuvio d'Oro"

- Si terrà venerdì 11 maggio alle ore 11 presso la Sala Conferenze del Coni Campania (via Alessandro Longo 46/E) la presentazione del gala "Vesuvio d'Oro", previsto venerdì 18 maggio al Cineteatro Pierrot di Ponticelli, a Napoli. Una manifestazione innovativa, dove sport e sociale si incontrano per celebrare chi in questi anni ha saputo dimostrare vicinanza alle periferie napoletane, ai loro abitanti e alle loro istanze attraverso lo sport, il terzo settore, il giornalismo, lo spettacolo e i più svariati ambiti di competenza. Proprio per questo motivo riveste grande importanza simbolica la scelta di celebrare il Gala nel cuore di Ponticelli, una delle periferie più complesse d'Italia. A promuovere la manifestazione sono la Fisiomedical Consulting, cooperativa sociale che celebra quest'anno quindici anni di attività, e la Asd Nippon Club, società sportiva che opera sul territorio napoletano contribuendo allo sviluppo sportivo e sociale delle nuove generazioni. La conferenza di presentazione sarà introdotta dall'indirizzo di saluto di Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. Interverranno gli organizzatori del premio Gennaro Parlati, direttore generale della Fisiomedical Consulting, Raffale Parlati e Massimo Parlati, maestri dell'Asd Nippon Club. All'evento presenzieranno rappresentanti delle istituzioni, campioni dello sport, enti ed operatori del terzo settore e tanti personaggi dello spettacolo.(Ren)